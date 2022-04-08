Австрія зняла всі обмеження для українських перевізників

В Австрії ухвалили рішення, що всі вантажні перевезення на її території українці можуть виконувати без будь-яких дозволів. Про це повідомив перший заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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"Ще одна країна Європейського союзу зняла всі обмеження для українських перевізників – тепер усі вантажні перевезення територією Австрії можна буде здійснювати без будь-яких дозволів", - заявив він.

Мапа

За словами Найєма, тепер українські перевізники отримали безперешкодний шлях для транспортування вантажів до Італії.

"А ми продовжуємо переговори з іншими країнами як у ЄС, так і за її межами щодо спрощення роботи нашим перевізникам", - додав чиновник.

Нагадаємо, з урахуванням закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом з 4 квітня було знято або підкориговано низку обмежень для перевізників.

Так, міністерство інфраструктури отримало підтвердження про скасування Словаччиною всіх видів дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

Станом на 4 квітня вдалося домовитися про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Литви, а також територією Грузії та Туреччини.