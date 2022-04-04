Низка країн спростили умови дозволів на автомобільні вантажні перевезення до України

З урахуванням закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом з 4 квітня було знято або підкориговано низку обмежень для перевізників, повідомляє Міністерство інфраструктури.

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Зокрема, термін дії електронної заявки на отримання дозволів збільшено з 7 до 10 днів, кількість дозволів усіх видів Польщі на один транспортний засіб з квітня по травень збільшено до п'яти, а число дозволів усіх видів Чехії на один місяць на транспортний засіб повною вагою до 10 тонн збільшено до двох.

Крім того, до моменту прийняття Румунією рішення про транзитний проїзд її територією без дозволів було прийнято рішення оформляти дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану та Узбекистану на транспорт екологічного стандарту Євро-3 і вище.

При цьому заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм після цього повідомив, що Румунія все ж таки повідомила про скасування всіх видів міжнародних дозволів для українських перевізників: це рішення почне діяти з 5 квітня.

Крім цього, знято обмеження для поїздок територією Сербії (до перевезень допущено транспорт вагою менше 10 тонн).

У Мінінфраструктурі також повідомляють, що від початку війни ведуть системні переговори з країнами-партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану.

Станом на 4 квітня вдалося домовитися про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Литви, а також територією Грузії та Туреччини. Згоду на транзитні перевезення без дозволів надала Словаччина.

Повідомляється, що механізм бездозвільного проїзду для всіх гуманітарних вантажів налагоджений вже з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою. При цьому раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що такий режим перевезень в Україну запровадили 14 країн.

Нагадаємо також, що раніше у відомстві оприлюднили процедуру оформлення заявок на перетин державного кордону водіям призовного віку (18-60 років) під час військового стану.

Джерело фото: ua.depositphotos.com