Водіям із посвідченнями категорії "В" дозволили керувати вантажівками

В Україні водії з категоріями "В" (можуть керувати легковими автомобілями) зможуть їздити за кермом вантажних авто в період воєнного стану.

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Відповідну постанову №348 прийняв Кабінет міністрів.

"Встановити, що в період військового стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", — йдеться у документі.

Насамперед це означає, що більша кількість водіїв зможе керувати вантажівками для транспортування гуманітарної допомоги, у тому числі.

Зазначимо, на час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України. Але це обмеження не поширюється на водіїв, які здійснюють критично важливі перевезення.

Зокрема, із країни можуть вільно виїхати водії, які займаються перевезенням зброї та обладнання для потреб Збройних сил України, а також гуманітарної допомоги та медикаментів для українців.

Фото: ua.depositphotos.com