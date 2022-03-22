Кабмін спростив ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону

Кабінет міністрів України максимально спростив та прискорив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За її словами, з 23 березня для ввезення гуманітарної допомоги буде потрібно лише декларація на митниці.

"Більше жодних бюрократичних затримок чи перешкод, лише декларування на митниці. Вписали, що везете, та їдете, допомагаєте людям!", - стверджує Верещук.

Нагадаємо, Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів до України.

В Україні також адаптовано роботу електронної системи "ШЛЯХ" відповідно до умов воєнного часу.

Українські компанії, що працюють у сфері високих технологій, вже передали $24,5 млн на підтримку країни. Допомогу надають і багато інших організацій.