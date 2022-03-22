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Кабмін спростив ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону
Кабінет міністрів України максимально спростив та прискорив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, з 23 березня для ввезення гуманітарної допомоги буде потрібно лише декларація на митниці.
Нагадаємо, Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів до України.
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Українські компанії, що працюють у сфері високих технологій, вже передали $24,5 млн на підтримку країни. Допомогу надають і багато інших організацій.