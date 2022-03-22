Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Кабмін спростив ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону

гуманітарка
Гуманітарна допомога. Фото: Восток SOS

Кабінет міністрів України максимально спростив та прискорив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

За її словами, з 23 березня для ввезення гуманітарної допомоги буде потрібно лише декларація на митниці.

"Більше жодних бюрократичних затримок чи перешкод, лише декларування на митниці. Вписали, що везете, та їдете, допомагаєте людям!", - стверджує Верещук.

Нагадаємо, Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів до України.

В Україні також адаптовано роботу електронної системи "ШЛЯХ" відповідно до умов воєнного часу.

Українські компанії, що працюють у сфері високих технологій, вже передали $24,5 млн на підтримку країни. Допомогу надають і багато інших організацій.

Автор:
Сергій Горєлов