Бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів в Україну запровадили вже 14 країн

Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

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“Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн”, — зазначається у повідомленні.

Одночасно міністерство здійснює бронювання військовозобов’язаних водіїв, які не мають ліцензії на міжнародні автомобільні перевезення, але бажають їх здійснювати.

З моменту отримання Мінінфраструктури функцій щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв надійшли звернення від 212 компаній-перевізників та прийнято позитивне рішення щодо 98 компаній-перевізників та 236 водіїв.

“Таких рекордно коротких термінів обробки запитів вдалося досягти завдяки створенню спільного оперативного штабу Мінінфраструктури та ДСБТ. Також було адаптовано роботу електронної системи “ШЛЯХ” відповідно до умов воєнного часу”, — підкреслили у відомстві.

Також завдяки спрощенню процедури виїзду/вʼїзду водіїв вантажного транспорту, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та гуманітарної допомоги, з початку повномасштабної фази війни через систему “ШЛЯХ” оброблено та надано дозвіл на перетин кордону 12 107 водіям; 3 809 водіїв вже перетнули державний кордон та повернулись з вантажем для потреб ЗСУ та гуманітарним вантажем.