Спротив російській агресії: в Мінінфраструктури розповіли про результати та плани

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про результати роботи відомства під час російської агресії та окреслив подальші кроки, повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.

За словами Кубракова, була налагоджена робота з іншими країнами на кордоні. Зокрема, Польща, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина вже підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів. Це дозволить спростити процеси логістики задля отримання оперативної допомоги.

Також у Мінінфраструктури разом з "Укрзалізницею" забезпечили курсування евакуаційних рейсів до великих транспортних хабів.

"Звідки жінки, діти, люди з інвалідністю та люди літнього віку можуть дістатися до кордону з нашими західними партнерами", – зазначив Кубраков.

Очільник відомства додав, що Польща, Німеччина, Словаччина, Чехія та Австрія безкоштовно перевезуть українських біженців рейсами власних залізниць завдяки домовленостям з українською стороною.

Окрім того, ведеться активна робота щодо ізоляції ворога на міжнародному рівні. В Міністерстві працюють над блокуванням залізниці, судноплавства та автотранспортної системи окупанта по всьому світу.

Паралельно "Укравтодор" веде систематичну роботу з демонтування дорожніх знаків задля дезорієнтації ворога.

"Усі знаки передаємо місцевій владі або дорожникам. Ми повернемо їх на місце після виведення військ агресора з України", – підкреслив Кубраков.

Окремо міністр запевнив – усі відділення "Укрпошти" у великих містах і райцентрах працюють за графіком, окрім тих, які у зоні бойових дій.

"У селах графік руху обмежено, щоб мати змогу 5 березня виплатити пенсії і субсидії. Уся інформація про графік роботи відділень — тепер оновлюється на сайті", – додав він.