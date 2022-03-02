Сопротивление российской агрессии: в Мининфраструктуры рассказали о результатах и планах

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал о результатах работы ведомства во время российской агрессии и очертил дальнейшие шаги, сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

По словам Кубракова, была налажена работа с другими странами на границе. Польша, Болгария, Грузия, Румыния, Турция уже подтвердили готовность пропускать украинские транспортные средства без международных разрешений. Это позволит упростить процессы логистики для получения оперативной помощи.

Также в Мининфраструктурі вместе с "Укрзализныцей" обеспечили курсирование эвакуационных рейсов в крупные транспортные хабы.

"Откуда женщины, дети, люди с инвалидностью и пожилые люди могут добраться до границы с нашими западными партнерами", – отметил Кубраков.

Глава ведомства добавил, что Польша, Германия, Словакия, Чехия и Австрия бесплатно перевезут украинских беженцев рейсами собственных железных дорог благодаря договоренностям с украинской стороной.

Кроме того, ведется активная работа по изоляции врага на международном уровне. В Министерстве работают над блокировкой железной дороги, судоходства и автотранспортной системы оккупанта по всему миру.

Параллельно "Укравтодор" ведет систематическую работу по демонтированию дорожных знаков для дезориентации врага.

"Все знаки передаем местным властям или дорожникам. Мы вернем их на место после вывода войск агрессора из Украины", – подчеркнул Кубраков.

Отдельно министр заверил – все отделения "Укрпочты" в крупных городах и райцентрах работают по графику, кроме тех, которые находятся в зоне боевых действий.

"В селах график движения ограничен, чтобы иметь возможность 5 марта выплатить пенсии и субсидии. Вся информация о графике работы отделений теперь обновляется на сайте", – добавил он.