Безразрешительный проезд для гуманитарных грузов в Украину ввели уже 14 стран

Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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“Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны. Ряд стран ЕС освободили украинских перевозчиков от платы за пользование дорогами своих стран”, - отмечается в сообщении.

Одновременно министерство осуществляет бронирование военнообязанных водителей, не имеющих лицензии на международные автомобильные перевозки, но желающих их осуществлять.

С момента получения Мининфраструктуры функций по бронированию военнообязанных водителей поступило обращение от 212 компаний-перевозчиков и принято положительное решение относительно 98 компаний-перевозчиков и 236 водителей.

“Таких рекордно коротких сроков обработки запросов удалось достичь благодаря созданию совместного оперативного штаба Мининфраструктуры и ДСБТ. Также была адаптирована работа электронной системы "ШЛЯХ" в соответствии с условиями военного времени", - подчеркнули в ведомстве.

Также благодаря упрощению процедуры выезда/въезда водителей грузового транспорта, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и гуманитарной помощи, с начала полномасштабной фазы войны через систему “ШЛЯХ” обработано и предоставлено разрешение на пересечение границы 12 107 водителям; 3 809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом.