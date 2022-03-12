Українські IT-компанії пожертвували 24,5 млн на допомогу армії та біженцям

Українські компанії, що працюють у сфері високих технологій, передали $24,5 млн на підтримку України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри).

У міністерстві наголосили, що IT-бізнес продовжує працювати та фінансово підтримувати Збройні Сили України та державу загалом.

За підрахунками ІТ Ukraine Association протягом перших 10 днів війни в Україні українські ІТ-компанії зібрали:

- $12,1 млн на гуманітарні цілі;

- $6,1 млн на підтримку ЗСУ;

- $6,3 млн податків авансом.

Окрім цього, як зазначають у Мінцифри, ІТ-компанії підтримують волонтерські ініціативи.

Зокрема, айтішники організовують збирання грошей за кордоном, забезпечують загони територіальної оборони медикаментами, засобами захисту та комп'ютерним обладнанням, створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії, а також запроваджують інші гуманітарні та фінансові проєкти.

Нагадаємо, на початку лютого в Асоціації IT Ukraine з'ясували, що на той момент жодна з компаній не готувала повну релокацію у разі повномасштабного вторгнення РФ до України.

Але за потреби або на вимогу клієнтів 13% опитаних заявили, що можуть реалізувати тимчасовий переїзд для ключових фахівців.

Ще 57% керівників були готові розглянути переїзд у західні регіони України, або в сусідні європейські країни за ініціативи самих фахівців.