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- ІТ та Телеком
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Українські IT-компанії пожертвували 24,5 млн на допомогу армії та біженцям
Українські компанії, що працюють у сфері високих технологій, передали $24,5 млн на підтримку України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри).
У міністерстві наголосили, що IT-бізнес продовжує працювати та фінансово підтримувати Збройні Сили України та державу загалом.
За підрахунками ІТ Ukraine Association протягом перших 10 днів війни в Україні українські ІТ-компанії зібрали:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- $12,1 млн на гуманітарні цілі;
- $6,1 млн на підтримку ЗСУ;
- $6,3 млн податків авансом.
Окрім цього, як зазначають у Мінцифри, ІТ-компанії підтримують волонтерські ініціативи.
Зокрема, айтішники організовують збирання грошей за кордоном, забезпечують загони територіальної оборони медикаментами, засобами захисту та комп'ютерним обладнанням, створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії, а також запроваджують інші гуманітарні та фінансові проєкти.
Нагадаємо, на початку лютого в Асоціації IT Ukraine з'ясували, що на той момент жодна з компаній не готувала повну релокацію у разі повномасштабного вторгнення РФ до України.
Але за потреби або на вимогу клієнтів 13% опитаних заявили, що можуть реалізувати тимчасовий переїзд для ключових фахівців.
Ще 57% керівників були готові розглянути переїзд у західні регіони України, або в сусідні європейські країни за ініціативи самих фахівців.