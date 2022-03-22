- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Кабмин упростил ввоз гуманитарной помощи из-за границы
Кабинет министров Украины максимально упростил и ускорил процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за границы. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, с 23 марта для ввоза гуманитарной помощи будет потребуется только декларация на таможне.
Напомним, Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.
В Украине также адаптирована работа электронной системы "ШЛЯХ" в соответствии с условиями военного времени.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украинские компании, работающие в сфере высоких технологий, уже передали $24,5 млн в поддержку страны. Помощь оказывают и многие другие организации.