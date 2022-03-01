Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Чоловіки зможуть виїхати з України, якщо вони займаються критично важливими перевезеннями

Чоловіки зможуть виїхати з України, якщо вони займаються критично важливими перевезеннями
Водіїв зможуть перетнути кордон, якщо вони їдуть забирати критично важливі вантажі

На час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України. Але це обмеження не поширюється на водіїв, які здійснюють критично важливі перевезення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, з країни можуть вільно виїхати водії, які займаються перевезенням зброї та обладнання для потреб Збройних сил України, а також гуманітарної допомоги та медикаментів для українців.

"Водіїв пропускатимуть через державний кордон, незважаючи на заборону його перетину для військовозобов'язаних", — запевнили в Мінінфраструктури.

Уточнюємо, що для запровадження такого виключення відомство уклало відповідну домовленість із Державною прикордонною службою України.

При цьому всіх інших чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років не випускатимуть за межі нашої держави. Таке обмеження в Україні запровадили в перший день нападу Росії.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку в Україні почалася війна. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації виробили масовані обстріли 10 областей.

Автор:
Віта Молодан