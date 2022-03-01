Чоловіки зможуть виїхати з України, якщо вони займаються критично важливими перевезеннями

На час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України. Але це обмеження не поширюється на водіїв, які здійснюють критично важливі перевезення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, з країни можуть вільно виїхати водії, які займаються перевезенням зброї та обладнання для потреб Збройних сил України, а також гуманітарної допомоги та медикаментів для українців.

"Водіїв пропускатимуть через державний кордон, незважаючи на заборону його перетину для військовозобов'язаних", — запевнили в Мінінфраструктури.

Уточнюємо, що для запровадження такого виключення відомство уклало відповідну домовленість із Державною прикордонною службою України.

При цьому всіх інших чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років не випускатимуть за межі нашої держави. Таке обмеження в Україні запровадили в перший день нападу Росії.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку в Україні почалася війна. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації виробили масовані обстріли 10 областей.