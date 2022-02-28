На заправках ОККО збільшили обсяг бензину до 50 л, а дизель знову без обмежень

На АЗК OKKO, що працюють на сьогодні в Україні, для заправки дизельним паливом знову доступна опція «до повного», тобто заправляють без обмежень.

На заправках у Києві та області збільшили обсяг заправки 92 та 95 бензином з 20 до 50 літрів/авто.

Як дізнатися, які заправки ОККО працюють?

Статус працюючих АЗК можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію 0 800 501 101.

Також статус АЗК оперативно оновлюється на карті .

Ті автозаправки, які не працюють, видаляються з карти, а видно на карті лише ті, що відпускає пальне.

Карта мережі АЗК "ОККО"

По готівці на касі в ОККО пояснили: ця штука працює як банкомат. Якщо готівка є, значить із системою все нормально і на касі зараз можна зняти до 6 тис. грн. Якщо потрібно більше – проводиться як наступна операція, при цьому потрібно купити щось, наприклад, жувальну гумку тощо.