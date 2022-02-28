ОККО увеличила объем продажи бензина одному покупателю в Киеве и области до 50 литров. Дизель — без ограничений

На работающих на сегодня в Киеве и Киевской области АЗК OKKO увеличены лимиты продажи 92 и 95 бензина с 20 до 50 литров для одного клиента, а дизельное топливо продают снова без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба ОККО.

Статус работающих АЗК можно узнать, позвонив на горячую линию 0 800 501 101.

Также статус заботающих АЗК оперативно обновляется на карте.

Те автозаправки, которые не работают, удаляются с карты, а видны на карте только те, которые отпускает горючее.

Карта сети АЗК "ОККО"

По наличности на кассе в ОККО пояснили: эта штука работает как банкомат. Если наличные есть, значит с системой все нормально и на кассе за раз можно снять до 6 тыс. грн. Если нужно больше – проводится как следующая операция, при этом нужно купить что-либо, например жевательную резинку и т.п.