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Транспорт
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Мужчины смогут выехать из Украины, если они занимаются критически важными перевозками

Мужчины смогут выехать из Украины, если они занимаются критически важными перевозками
Водителей смогут пересечь границу, если они едут забирать критически важные грузы

На время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать из Украины. Но это ограничение не распространяется на водителей, которые осуществляют критически важные перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, из страны могут свободно выехать водители, которые занимаются перевозкой оружия и оборудования для нужд Вооруженных Сил Украины, а также гуманитарной помощи и медикаментов для украинцев.

"Водителей будут пропускать через государственную границу, несмотря на запрет ее пересечения для военнообязанных", — заверили в Мининфраструктуры.

Уточняем, что для введения такого исключения ведомство заключило соответствующую договоренность с Государственной пограничной службой Украины.

При этом всех других мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства. Такое ограничение в Украине ввели в первый день нападения России.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. 

Автор:
Вита Молодан