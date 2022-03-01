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Мужчины смогут выехать из Украины, если они занимаются критически важными перевозками
На время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать из Украины. Но это ограничение не распространяется на водителей, которые осуществляют критически важные перевозки.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
В частности, из страны могут свободно выехать водители, которые занимаются перевозкой оружия и оборудования для нужд Вооруженных Сил Украины, а также гуманитарной помощи и медикаментов для украинцев.
"Водителей будут пропускать через государственную границу, несмотря на запрет ее пересечения для военнообязанных", — заверили в Мининфраструктуры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Уточняем, что для введения такого исключения ведомство заключило соответствующую договоренность с Государственной пограничной службой Украины.
При этом всех других мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства. Такое ограничение в Украине ввели в первый день нападения России.
Напомним, 24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.