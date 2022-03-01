Мужчины смогут выехать из Украины, если они занимаются критически важными перевозками

На время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать из Украины. Но это ограничение не распространяется на водителей, которые осуществляют критически важные перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, из страны могут свободно выехать водители, которые занимаются перевозкой оружия и оборудования для нужд Вооруженных Сил Украины, а также гуманитарной помощи и медикаментов для украинцев.

"Водителей будут пропускать через государственную границу, несмотря на запрет ее пересечения для военнообязанных", — заверили в Мининфраструктуры.

Уточняем, что для введения такого исключения ведомство заключило соответствующую договоренность с Государственной пограничной службой Украины.

При этом всех других мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства. Такое ограничение в Украине ввели в первый день нападения России.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.