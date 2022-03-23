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Категория
Транспорт
Дата публикации

Водителям с удостоверениями категории "В" разрешили управлять грузовиками

Водителям с удостоверениями категории "В" разрешили управлять грузовиками

В Украине водители с присвоенными категориями "В" (могут управлять легковыми автомобилями) смогут ездить за рулем грузовых авто в период военного положения.

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Соответствующее постановление № 348 принял Кабинет министров.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", — сказано в документе.

В первую очередь это означается, что большее количество водителей сможет управлять грузовиками, для транспортировки гуманитарной помощи, в том числе.

Отметим, на время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать из Украины. Но это ограничение не распространяется на водителей, которые осуществляют критически важные перевозки.

В частности, из страны могут свободно выехать водители, которые занимаются перевозкой оружия и оборудования для нужд Вооруженных Сил Украины, а также гуманитарной помощи и медикаментов для украинцев.

Автор:
Вита Молодан