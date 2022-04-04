Ряд стран упростили условия разрешений на автомобильные грузоперевозки в Украину

С учетом закрытия транзита по территории Беларуси и России, а также увеличения количества грузовых перевозок грузов автомобильным транспортом с 4 апреля был снят или подкорректирован ряд ограничений для перевозчиков, сообщает Министерство инфраструктуры.

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В частности, срок действия электронной заявки на получение разрешений увеличен с 7 до 10 дней, число разрешений всех видов Польши на одно транспортное средство с апреля по май увеличено до пяти, а число разрешений всех видов Чехии на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 тонн увеличено до двух.

Кроме того, до момента принятия Румынией решения о транзитном проезде по ее территории без разрешений было принято решение оформлять разрешения ОЧЭС тем автомобильным перевозчикам, которые выполняют перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на транспорт экологического стандарта Евро-3 и выше.

Помимо этого, сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущен транспорт весом менее 10 тонн).

В Мининфраструктуры также сообщают, что с самого начала войны ведут системные переговоры со странами-партнерами об отмене разрешительной системы на период военного положения.

По состоянию на 4 апреля удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также по территории Грузии и Турции. Согласие на транзитные перевозки без разрешений предоставила и Словакия.

Сообщается и о том, что механизм безразрешительного проезда для всех гуманитарных грузов налажен уже с Молдовой, Румынией, Словенией, Австрией, Чехией, Польшей, Германией, Нидерландами и Литвой. При этом ранее в Мининфраструктуры сообщали, что такой режим перевозок в Украину ввели 14 стран.

Напомним также, что ранее в ведомстве обнародовали процедуру оформления заявок на пересечение государственной границы водителям призывного возраста (18-60 лет) во время военного положения.

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