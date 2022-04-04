Польша и балтийские страны начнут процесс полной транспортной изоляции от РФ

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Польша и страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Найема, это произошло после обращения к европейским коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и Беларусью.

"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – отметил Найем.

Такой процесс страны начнут в ближайшие 48-72 часа.

"В свете принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит, автосообщене и все транспортные перевозки станут невозможными", — сообщил Найем.

Напомним, Украина призывает Евросоюз перекрыть доступ для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь грузового) на территорию ЕС.

Более того, в начале марта Мининфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры с призывом закрыть Россию от авиационного пространства, морских портов и исключить РФ из состава международных организаций.