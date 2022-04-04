Польща та балтійські країни розпочнуть процес повної транспортної ізоляції від РФ

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Польща та країни Балтії (Латвія, Литва та Естонія) у найближчі 48-72 години розпочнуть процес повної ізоляції від Росії.

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Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Найєма, це сталося після звернення до європейських колег із проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та Білоруссю.

"Минулого тижня ми офіційно звернулися до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ і РБ. Дякуємо всім міністрам транспорту перерахованих країн. Реакція миттєва. Чекаємо на остаточний результат", – зазначив Найєм.

Такий процес країни розпочнуть у найближчі 48-72 години.

"У світлі прийняття позитивного рішення кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить, автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими", — повідомив Найєм.

Нагадаємо, Україна закликає Євросоюз перекрити доступ для російського та білоруського автотранспорту (насамперед вантажного) на територію ЄС.

Більше того, на початку березня Мінінфраструктури надіслало офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури із закликом закрити Росію від авіаційного простору, морських портів та виключити РФ зі складу міжнародних організацій.