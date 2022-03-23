В Мининфраструктуры объяснили, как дальнобойщикам получить разрешение на выезд за границу

В Министерстве инфраструктуры обнародовали процедуру оформления заявок на пересечение государственной границы водителям призывного возраста (18-60 лет) во время военного положения.

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Как говорится в сообщении ведомства, для этого перевозчику следует по своему усмотрению обратиться в Министерство инфраструктуры или в областную/Киевскую городскую военную администрацию. Отмечается, что эти органы имеют одинаковые полномочия и доступ к общей с Государственной пограничной службой базе данных.

Для обращения следует загрузить форму по ссылке и заполнить все без исключения ее поля, после чего распечатать, поставить подпись и печать, сфотографировать или сделать скан-копию документа в формате pdf и отправить на электронную почту [email protected] вместе с анкетой в формате word. Также следует заполнить опросник по ссылке.

Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено военнообязанным водителям, осуществляющим перевозки для нужд Вооруженных сил и других военных формирований Украины, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи. Кроме того, выезд может быть разрешен железнодорожникам.

Чтобы избежать простоя в пункте пропуска, в Мининфраструктуры советуют перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: +38 (044) 334-43-04. Она работает ежедневно с 8:00 до 17:00.

Подчеркнем, что 22 марта Кабинет министров признал гуманитарной помощью ввоз в Украину любых легальных товаров в любом количестве. При ввозе грузов отныне требуется лишь заполнить декларацию, прочие документы не требуются.

Более того, правительство также разрешило водителям с присвоенными категориями "В" (могут управлять легковыми автомобилями) ездить за рулем грузовых авто в период военного положения.

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