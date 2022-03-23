У Мінінфраструктури пояснили, як далекобійникам отримати дозвіл на виїзд за кордон

У Міністерстві інфраструктури оприлюднили процедуру оформлення заявок на перетин державного кордону водіями призовного віку (18-60 років) під час військового стану.

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Як йдеться у повідомленні відомства, для цього перевізнику слід на свій розсуд звернутися до Міністерства інфраструктури або до обласної/Київської міської військової адміністрації. Зазначається, що ці органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних.

Для звернення слід завантажити форму за посиланням та заповнити всі без винятку її поля, після чого роздрукувати, поставити підпис та печатку, сфотографувати або зробити скан-копію документа у форматі pdf та надіслати на електронну пошту [email protected] разом з анкетою у форматі word. Також слід заповнити опитувальник за посиланням.

Дозвіл на перетин кордону може бути наданий військовозобов'язаним водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил та інших військових формувань України, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. Крім того, виїзд може бути дозволений залізничникам.

Щоб уникнути простою у пункті пропуску, у Мінінфраструктури радять перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: +38 (044) 334-43-04. Вона працює щодня з 8:00 до 17:00.

Підкреслимо, що 22 березня Кабінет Міністрів визнав гуманітарною допомогою ввезення в Україну будь-яких легальних товарів у будь-якій кількості. При ввезенні вантажів відтепер потрібно лише заповнити декларацію, інші документи не потрібні.

Більше того, уряд також дозволив водіям категорії "В" (можуть керувати легковими автомобілями) їздити за кермом вантажних авто в період воєнного стану.

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