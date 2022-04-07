Словаччина скасувала дозволи на міжнародні перевезення для України

Міністерство інфраструктури отримало підтвердження про відміну Словаччиною всіх видів дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Щойно отримали повідомлення від колег зі Словаччини про повне скасування всіх видів дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників", — повідомив Найєм.

Він наголосив, що три з чотирьох країн ЄС, з якими у нас спільний кордон – Румунія, Угорщина та Словаччина, – вже скасували дозвільну систему для транзитних та двосторонніх перевезень.

Мінінфраструктури тепер очікує на аналогічне рішення з боку Польщі.

"В умовах закриття наших портів і перенаправлення левової частки вантажів автомобільним транспортом такі кроки з боку сусідів — це істотна підтримка нашої економіки", — заявив Найєм.

Нагадаємо, Україні вдалося домовитися про відміну двосторонніх і транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Румунії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Литви, а також територією Грузії та Туреччини.

Раніше Мустафа Найєм заявив, що Польща та країни Балтії (Латвія, Литва та Естонія) починають процес повної ізоляції від Росії.