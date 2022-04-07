Словакия отменила разрешения на международные перевозки для Украины

Министерство инфраструктуры получило подтверждение об отмене Словакией всех видов разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Только что получили уведомления от коллег из Словакии о полной отмене всех видов разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков", — сообщил Найем.

Он подчеркнул, что три из четырех стран ЕС, с которыми у нас общая граница — Румыния, Венгрия и Словакия, — уже отменили разрешительную систему для транзитных и двусторонних перевозок.

Мининфраструктуры теперь ожидает аналогичного решения со стороны Польши.

"В условиях закрытия наших портов и перенаправления львиной доли грузов автомобильным транспортом, такие шаги со стороны соседей — это существенная поддержка нашей экономики", — заявил Найем.

Напомним, Украине удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Румынии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также по территории Грузии и Турции.

Ранее Мустафа Найем заявил, что Польша и страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) начинают процесс полной изоляции от России.