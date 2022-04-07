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Словакия отменила разрешения на международные перевозки для Украины
Министерство инфраструктуры получило подтверждение об отмене Словакией всех видов разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
"Только что получили уведомления от коллег из Словакии о полной отмене всех видов разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков", — сообщил Найем.
Он подчеркнул, что три из четырех стран ЕС, с которыми у нас общая граница — Румыния, Венгрия и Словакия, — уже отменили разрешительную систему для транзитных и двусторонних перевозок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мининфраструктуры теперь ожидает аналогичного решения со стороны Польши.
"В условиях закрытия наших портов и перенаправления львиной доли грузов автомобильным транспортом, такие шаги со стороны соседей — это существенная поддержка нашей экономики", — заявил Найем.
Напомним, Украине удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Румынии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также по территории Грузии и Турции.
Ранее Мустафа Найем заявил, что Польша и страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) начинают процесс полной изоляции от России.