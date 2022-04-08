Австрия сняла все ограничения для украинских перевозчиков — Мининфраструктуры

В Австрии приняли решение, что все грузовые перевозки по ее территории украинцы могут выполнять без каких-либо разрешений. Об этом сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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"Еще одна страна Европейского союза сняла все ограничения для украинских перевозчиков – теперь все грузовые перевозки по территории Австрии можно будет осуществлять без каких-либо разрешений", — заявил он.

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По словам Найема, теперь украинские перевозчики получили беспрепятственный и путь для транспортировки грузов в Италию

"А мы продолжаем переговоры с другими странами как в ЕС, так и за ее пределами по упрощению работы нашим перевозчикам", — добавил чиновник.

Напомним, с учетом закрытия транзита по территории Беларуси и России, а также увеличения количества грузовых перевозок грузов автомобильным транспортом с 4 апреля был снят или подкорректирован ряд ограничений для перевозчиков.

Так, министерство инфраструктуры получило подтверждение об отмене Словакией всех видов разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.

По состоянию на 4 апреля удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также по территории Грузии и Турции.