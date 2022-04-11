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Новое наступление России на востоке Украины начнется 12 марта, — расследователь Bellingcat Грозев

Новое наступление России на востоке Украины начнется 12 марта, — расследователь Bellingcat Грозев

Главный расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что, поего мнению, новое наступление армии Российской Федерации на востоке Украины начнется во вторник, 12 апреля.

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Об этом он заявил в интервью для программы "Воздух".

Расследователь сделал такой вывод , руководствуясь открытыми и закрытыми данными, а также информацией британской разведки. 

"Я ожидаю, что это действительно будет (битва за Донбасс - Delo.ua) видно до конца этой недели. Согласно информации от новых солдат, которые туда отправляются, то наступление можно ожидать уже с завтрашнего дня (12 марта - Delo.ua)", - сказал Грозев.

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