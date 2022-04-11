Новий наступ Росії на сході України розпочнеться 12 березня, - розслідувач Bellingcat Грозєв

Головний розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що, на його думку, новий наступ армії Російської Федерації на сході України розпочнеться у вівторок, 12 квітня.

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Про це він заявив в інтерв'ю для програми "Воздух".

Розслідувач зробив такий висновок, керуючись відкритими та закритими даними, а також інформацією британської розвідки.

"Я чекаю, що це справді буде (битва за Донбас - Delo.ua) видно до кінця цього тижня. Згідно з інформацією від нових солдатів, які туди вирушають, то наступ можна очікувати вже з завтрашнього дня (12 березня - Delo.ua)", – сказав Грозєв.

Він зазначив, що бачить зміцнення сил ЗС РФ для нового удару, в той же час Збройні сили України також готуються до цього бою. Розслідувач підкреслив, що і Росія, і Україна спрямовують на Донбас досвідчених військових.

Тому Грозєв очікує, що новий бій буде активнішим, професійнішим з обох боків.

"Оскільки конфлікт буде на "рукопашній відстані", але він супроводжуватиметься великими жертвами з двох сторін. Ми побачимо сучасну версію Другої світової війни", - підсумував розслідувач.