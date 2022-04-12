Величезна колона російської техніки рухається на Донбас (ВІДЕО)

У Ростовській області зафіксували колону бойової техніки РФ, яка прямує у бік Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє CNN.

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Велику колону військової техніки Росії помітили у Ростовській області. Вона прямує на північний захід – у бік Донбасу.

Колона

Судячи з прапорів, ця колона може бути морською піхотою.

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