Кулеба просить про нові поставки зброї напередодні битви за Донбас

В рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисячі танків та інших озброєнь.

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На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, виступаючи в НАТО.

За його словами, битва за Донбас проводитиметься з "великими оперативними маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки".

"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії з урахуванням того, як вона до цього готується", — наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що Росія має свій план, а Україна має свій. І результат цієї битви буде визначено на полі бою.

"Тому важливо, щоб союзники не говорили, що вони все ще думають, що є ще моменти, які їм потрібно вирішити. Або ви допоможете нам зараз — я говорю про дні, а не тижні, — або ваша допомога прийде занадто пізно, і багато людей загинуть", — наголосив Кулеба.

За його словами, зараз дискусія не про список зброї, дискусія про час, коли Україна отримає його.

"І це ключове, тому що два тижні тому було достатньо сказати, що буде надано, сьогодні важливіше знати, коли його буде надано", — сказав Кулеба.

Раніше голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів населених пунктів області, які на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватися. Гайдай наголошує, що рішення про евакуацію жителям слід приймати якнайшвидше, оскільки "ситуація дуже загострена".

У свою чергу міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що, незважаючи на відведення окупаційних з Київської та Чернігівської областей, можливе подальше загострення ситуації на Донбасі. Тому мешканцям Донецької області краще на якийсь час виїхати з регіону, вважає Верещук.

Влада також рекомендує евакуюватися людям із Барвінкового та Лозової Харківської області.