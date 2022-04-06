Влада Луганської області закликає мешканців негайно евакуюватися в інші регіони

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликає жителів населених пунктів області, які на сьогодні залишаються під контролем українських військ, терміново евакуюватися. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Встигніть евакуюватися до наступу російських вбивць! Попасну зранку б'ють з "Градів" та авіації. Евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат. 60% Рубіжного контролюють росіяни, ексмер-зрадник допомагав взяти місто, здавав всю інформацію. Прорватися вглиб міста орки не можуть, щоденні атаки залишаються без успіху і з численними втратами ворога. Стягування техніки та вбивць триває, за 3-4 дні орки будуть наступати", — описав ситуацію глава ОВА.

Зокрема, за його даними, у Лисичанську зараз залишається близько 30 тисяч жителів, а у Сєвєродонецьку ще менше. Офіційно за час війни було евакуйовано приблизно 30 тисяч людей, при цьому оцінити кількість виїздів людей на власному транспорті наразі неможливо.

Гайдай наголошує, що рішення про евакуацію жителям слід приймати якнайшвидше, оскільки "ситуація дуже загострена". За його словами, гуманітарний коридор для евакуації мешканців регіону 6 квітня узгоджений.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ, вулиця Сосюри, 324, ДСНС

Лисичанськ, квартал 40-річчя Перемоги, 15

Привілля, центральна площа

Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 28, палац культури

Рубіжне, вулиця Чехова, 11, палац культури "Південний"

Гірське, вулиця Гагаріна, 13-А, будинок культури "Україна"

селище Нижнє, вулиця Паркова, 13

Попасна, вулиця Першотравнева, 42.

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Як підкреслив керівник ОВА, в результаті обстрілів руйнується все більше будівель, проте люди нехтують безпекою і не спускаються в бомбосховища, опиняючись під завалами власних будинків.

"Міста Луганщини — суцільні руїни. Тисячі мешканців досі не виїхали. Ворог продовжує підступно завдавати ударів з різних видів озброєння, намагаючись повністю знищити мирне населення, інфраструктуру та житлові квартали Луганської області. Вільний від окупантів Південний мікрорайон в Рубіжному впродовж останніх днів знищується... Виїжджайте!" – закликав він.

Нагадаємо також, що 2 квітня Гайдай повідомив, що Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти залишилися без газу через пошкодження газопроводу, а напередодні повідомив, що під час обстрілу російськими військами Рубіжного снаряди потрапили до цистерни з азотною кислотою.