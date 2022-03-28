Війська РФ посилено обстрілюють агломерацію Сєвєродонецька: пошкоджено понад 20 будівель, є загиблі (ФОТО)

Російські окупаційні війська 28 березня продовжують обстріл Сєвєродонецька (у тому числі віддаленого мікрорайону Щедрищеве), Лисичанська та Рубіжного.

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Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пошкоджено 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, кардіовиділення лікарні у Сєвєродонецьку, а також господарські будівлі, гаражі та об'єкти інфраструктури.

Відомо про одного загиблого у Сєвєродонецьку та одного у Рубіжному. Також у цих містах від обстрілу постраждало ще 10 людей. За словами Гайдая, загалом врятовано та евакуйовано 26 людей.

Зокрема, до цього він повідомив, що внаслідок влучення одного зі снарядів сталося загоряння, а потім і обвал у багатоквартирному будинку: там були заблоковані люди. Ще в одному місці з-під завалів урятували чотирьох людей.

"В одну з багатоповерхівок ворог поцілив в дах, в будинку по сусідству обвалилося декілька поверхів, під завалами щонайменше двоє поранених. У Лисичанську палають будинки, гаражі, господарчі споруди... У Рубіжному внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення", - описав глава області.

Вночі ж у Рубіжному загинула одна людина і ще одна була поранена. За словами Гайдая, загалом минулої доби українські військові в цьому районі відбили п'ять атак ворога. Він також дав зрозуміти, що продовжуються бої і за Попасну, і це над цим містом противнику встановити не вдається.

"Українськими воїнами знищено два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані за кількістю уточнюються. Найгарячіше в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній. Росіяни не полишають спроб захопити міста, успіху не мають. Зло зривають по мирних кварталах міст", - написав голова ОВА.

Нагадаємо також, що днями Гайдай повідомляв про застосування російськими військами фосфорних боєприпасів під час обстрілів населених пунктів Сєвєродонецької агломерації.