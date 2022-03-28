Войска РФ усиленно обстреливают агломерацию Северодонецка: повреждено более 20 зданий, есть погибшие (ФОТО)

Российские оккупационные войска 28 марта продолжают обстрелы Северодонецка (в том числе удаленного микрорайона Щедрищево), Лисичанска и Рубежного.

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Как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, повреждены 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, кардиоотделение больницы в Северодонецке, а также хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктуры.

Известно об одном погибшем в Северодонецке и одном в Рубежном. Также в этих городах от обстрелов пострадало еще 10 человек. По словам Гайдая, в целом спасены и эвакуированы 26 человек.

В частности, до этого он сообщил, что в результате попадания одного из снарядов произошло возгорание, а затем и обрушение в многоквартирном доме: там оказались заблокированы люди. Еще в одном месте из-под завалов спасли четырех человек.

"В одну из многоэтажек враг попал в крышу, в доме по соседству обрушилось несколько этажей, под завалами по меньшей мере двое раненых. В Лисичанске пылают дома, гаражи, хозяйственные постройки... В Рубежном в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение", - описал глава области.

Ночью же в Рубежном погиб один человек и еще один был ранен. По словам Гайдая, в целом за прошедшие сутки украинские военные в этом районе отбили пять атак врага. Он также дал понять, что продолжаются бои и за Попасную, и этот над этим городом противнику установить не удается.

"Украинскими воинами уничтожены два танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются. Горячее всего в Рубежном, Северодонецке, Попасной. Россияне не оставляют попыток захватить города, успеха не имеют. Зло срывают по мирным кварталам городов", - написал глава ОВА.

Напомним также, что на днях Гайдай сообщал о применении российскими войсками фосфорных боеприпасов при обстрелах населенных пунктов Северодонецкой агломерации.