У Лисичанську розбомбили сховище нафтопродуктів

У Лисичанську ввечері у середу, 30 березня, російські війська розбомбили сховище нафтопродуктів.

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Про це повідомляє Луганська військово-цивільна адміністрація.

"Росіяни б'ють із усіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди відчували себе більш-менш безпечно порівняно із ситуацією в інших містах області, то вчора, напевно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не потрапив "руський мир". Кожна із трьох основних частин населеного пункту постраждала від артилерії та "Градів", — повідомив губернатор області Сергій Гайдай.

За його словами, рахунок постраждалих та зруйнованих будинків йде на десятки.

"Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані. Кілька постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць", — повідомив Гайдай.

Остаточна кількість жертв встановлюється.

Також увечері у Сєвєродонецьку сталося загоряння школи, а у Лисичанську – нафтового сховища. Для якнайшвидшої локалізації вогнища загоряння туди направлені рятувальники.

У Лисичанську від вогню росіян спалено 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку – 5, у Рубіжному – 1. Ряд будинків пошкоджено.

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Зазначимо, російські загарбники увечері 30 березня завдали двох ракетних ударів по Дніпру. Внаслідок цього нафтобаза в місті знищена.

Перед цим російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно (Рівненська область).

Також російські війська завдали удару по нафтобазі та оборонному об'єкту у Львові.

У Генштабі Збройних сил України зазначають, що російські війська роблять атаки на склади палива, щоб ускладнити логістику та створити умови для гуманітарної кризи та зірвати посівну кампанію.