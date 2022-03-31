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В Лисичанске разбомбили хранилище нефтепродуктов
В Лисичанске вечером в среду, 30 марта, российские войска разбомбили хранилище нефтепродуктов.
Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.
"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы не попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта пострадала от артиллерии и "Градов", — сообщил губернатор области Сергей Гайдай.
По его словам, счет пострадавших и разрушенных домов идет на десятки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии. Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц", — сообщил Гайдай.
Окончательное количество жертв устанавливается.
Также вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага возгорания туда направлен усиленный наряд спасателей.
В Лисичанске от огня россиян сгорели 9 жилых домов, в Северодонецке – 5, в Рубежном – 1. Несколько домов повреждены.
Отметим, российские захватчики вечером 30 марта нанесли два ракетных удара по Днепру. В результате нефтебаза в городе уничтожена.
Перед этим российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно (Ровенская область).
Также российские войска нанесли удар по нефтебазе и по оборонному объекту во Львове.
В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечают, что российские войска предпринимают атаки на склады топлива, чтобы усложнить логистику и создать условия для гуманитарного кризиса и сорвать посевную кампанию.