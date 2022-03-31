В Лисичанске разбомбили хранилище нефтепродуктов

В Лисичанске вечером в среду, 30 марта, российские войска разбомбили хранилище нефтепродуктов.

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Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.

"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы не попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта пострадала от артиллерии и "Градов", — сообщил губернатор области Сергей Гайдай.

По его словам, счет пострадавших и разрушенных домов идет на десятки.

"Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии. Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц", — сообщил Гайдай.

Окончательное количество жертв устанавливается.

Также вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага возгорания туда направлен усиленный наряд спасателей.

В Лисичанске от огня россиян сгорели 9 жилых домов, в Северодонецке – 5, в Рубежном – 1. Несколько домов повреждены.

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Отметим, российские захватчики вечером 30 марта нанесли два ракетных удара по Днепру. В результате нефтебаза в городе уничтожена.

Перед этим российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно (Ровенская область).

Также российские войска нанесли удар по нефтебазе и по оборонному объекту во Львове.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечают, что российские войска предпринимают атаки на склады топлива, чтобы усложнить логистику и создать условия для гуманитарного кризиса и сорвать посевную кампанию.