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Происшествия
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Оккупанты обстреляли Львов

Оккупанты обстреляли Львов
Фото: Reuters

Российские оккупанты обстреляли Львов. Об этом на своей странице в Facebook написал мер Львова Андрей Садовой.

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"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", — написал Садовой.

При этом Львовская областная военная администрация сообщила о трех мощных взрывах возле Львова вследствие обстрела.

"Не публикуйте информацию о взрывах! Напоминаем об уголовной ответственности за размещение подобного рода материалов!" — сообщают в ОВА.

Напомним, утром в пятницу, 18 марта, во Львове несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, здания предприятия уничтожены.

13 марта во Львове российские агрессоры нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности, который больше известен как Яворовский полигон, погибли 35 человек.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока