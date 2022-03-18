Во Львове ракетным ударом был уничтожен авиаремонтный завод

Утром в пятницу, 18 марта, во Львове несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, здания предприятия уничтожены.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов здание уничтожено. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет", — сообщил Садовой.

Отметим, около 06:10 во Львовской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя около 20 минут после этого прозвучало три взрыва.

Как сообщили в Воздушном командовании "Запад", удар также был нанесен по территории в районе Львовского аэропорта.

По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно, Х-555, из акватории Черного моря.

Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", — написал мэр Львова.

Отметим, 13 марта во Львове российские агрессоры нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности, который больше известен как Яворовский полигон, погибли 35 человек.

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