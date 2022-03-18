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Во Львове ракетным ударом был уничтожен авиаремонтный завод
Утром в пятницу, 18 марта, во Львове несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, здания предприятия уничтожены.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
"Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов здание уничтожено. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет", — сообщил Садовой.
Отметим, около 06:10 во Львовской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя около 20 минут после этого прозвучало три взрыва.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщили в Воздушном командовании "Запад", удар также был нанесен по территории в районе Львовского аэропорта.
По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно, Х-555, из акватории Черного моря.
Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", — написал мэр Львова.
Отметим, 13 марта во Львове российские агрессоры нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности, который больше известен как Яворовский полигон, погибли 35 человек.
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