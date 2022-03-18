У Львові ракетним ударом було знищено авіаремонтний завод

Вранці у п'ятницю, 18 березня, у Львові кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу, будівля підприємства знищено.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів будівлю знищено. Активну роботу заводу було заздалегідь зупинено, тому поки що людських жертв немає", — повідомив Садовий.

Зазначимо, що близько 06:10 на Львівщині пролунав сигнал повітряної тривоги.

Як повідомили у Повітряному командуванні "Захід", удару також було завдано по території в районі Львівського аеропорту.

За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно, Х-555, з акваторії Чорного моря.

Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищено.

"Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджено вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережні, дотримуйтесь вказівок при повітряній тривозі і не розповсюджуйте фото з місця обстрілів", – написав мер Львова.

Зазначимо, 13 березня у Львові російські агресори завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, який більше відомий як Яворівський полігон, загинули 35 людей.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.