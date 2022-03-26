Російські окупанти обстріляли Львів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не розповсюджувати фото/відео. Залишайтеся в укриттях", — написав Садовий.

При цьому Львівська обласна військова адміністрація повідомила про три потужні вибухи біля Львова внаслідок обстрілу.

"Не публікуйте інформацію про вибухи! Нагадуємо про кримінальну відповідальність за розміщення таких матеріалів!" — повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, вранці у п'ятницю, 18 березня, у Львові кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу, будівлі підприємства знищено.

13 березня у Львові російські агресори завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, який більше відомий як Яворівський полігон, загинуло 35 людей.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.