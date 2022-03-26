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Окупанти обстріляли Львів
Російські окупанти обстріляли Львів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий.
"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не розповсюджувати фото/відео. Залишайтеся в укриттях", — написав Садовий.
При цьому Львівська обласна військова адміністрація повідомила про три потужні вибухи біля Львова внаслідок обстрілу.
"Не публікуйте інформацію про вибухи! Нагадуємо про кримінальну відповідальність за розміщення таких матеріалів!" — повідомляють в ОВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вранці у п'ятницю, 18 березня, у Львові кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу, будівлі підприємства знищено.
13 березня у Львові російські агресори завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, який більше відомий як Яворівський полігон, загинуло 35 людей.
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