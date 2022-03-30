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Враг уничтожил нефтебазу в Днепре
Российские захватчики вечером 30 марта нанесли два ракетных удара по Днепру. В результате нефтебаза в городе уничтожена. Об этом сообщил голова Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Уже вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза", — рассказал глава ОДА.
Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет. В ГСЧС уточнили, что на месте работают спасатели и силовики. Более подробная информация будет известна после ликвидации последствий удара.
Ранее 30 марта российские военные обстреляли территорию Апостоловской общины. В Новомосковске произошло попадание вражеских ракет на территорию одного из заводов. В результате этих происшествий жертв также нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 24 марта российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. По данным ГСЧС, тогда в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.