Враг уничтожил нефтебазу в Днепре

Российские захватчики вечером 30 марта нанесли два ракетных удара по Днепру. В результате нефтебаза в городе уничтожена. Об этом сообщил голова Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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"Уже вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза", — рассказал глава ОДА.

Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет. В ГСЧС уточнили, что на месте работают спасатели и силовики. Более подробная информация будет известна после ликвидации последствий удара.

Ранее 30 марта российские военные обстреляли территорию Апостоловской общины. В Новомосковске произошло попадание вражеских ракет на территорию одного из заводов. В результате этих происшествий жертв также нет.

Напомним, 24 марта российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. По данным ГСЧС, тогда в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.