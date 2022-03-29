Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших

В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото: Николаевская ОВА

В Николаеве 29 марта около 8:45 в результате обстрела произошло разрушение центральной секции девятиэтажного здания областной администрации с 9-го по 1-й этажи без последующего горения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 12:00 из-под завалов достали трех погибших и 18 спасенных пострадавших, которых передали медикам. Всего же пострадавшими значатся 22 человека. Спасательные работы продолжаются.

Фото 2 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото 3 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото 4 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото 5 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото 6 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото 7 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото 8 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Фото 9 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших

В свою очередь, как сообщил глава обладминистрации Виталий Ким, большинство людей, порядка 50-100, успело покинуть здание до удара и "чудом спаслись".

Также он опубликовал без каких-либо комментариев фото попавшего в здание снаряда в полете, из которого следует, что тот прилетел с северо-западного направления. При этом, по данным Кима, под завалами могли находиться лишь восемь гражданских лиц и трое военных.

Фото 10 — В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших
Автор:
Тимофей Беспятов