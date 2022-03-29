В Николаеве в результате обстрела разрушено здание ОГА: найдены трое погибших

В Николаеве 29 марта около 8:45 в результате обстрела произошло разрушение центральной секции девятиэтажного здания областной администрации с 9-го по 1-й этажи без последующего горения.

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Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 12:00 из-под завалов достали трех погибших и 18 спасенных пострадавших, которых передали медикам. Всего же пострадавшими значатся 22 человека. Спасательные работы продолжаются.

В свою очередь, как сообщил глава обладминистрации Виталий Ким, большинство людей, порядка 50-100, успело покинуть здание до удара и "чудом спаслись".

Также он опубликовал без каких-либо комментариев фото попавшего в здание снаряда в полете, из которого следует, что тот прилетел с северо-западного направления. При этом, по данным Кима, под завалами могли находиться лишь восемь гражданских лиц и трое военных.