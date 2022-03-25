В Чернобаевке ликвидировали российского генерал-лейтенанта Резанцева, — Арестович

В Офисе президента подтвердили, что в Чернобаевке Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.

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Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Вы будете смеяться, но снова на аэродроме Чернобаевка. Теперь мы можем понять эмоции 7 десантно-штурмовой дивизии, потому что их передовой командный пункт также находится на аэродроме Чернобаевка", — сказал Арестович, комментируя ликвидацию еще одного российского генерала.

Якова Резанцева

Резанцев отвечал за наступление на Николаев. Ранее воевал против мирного населения в Сирии.

Российская армия продолжает стремиться занять аэродром под Херсоном, но ВСУ уже больше 10 раз нанесли успешные удары по Чернобаевке с последующей ликвидацией вражеской техники и личного состава ВС РФ.