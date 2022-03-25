У Чорнобаївці ліквідували російського генерал-лейтенанта Рєзанцева, — Арестович

В Офісі президента підтвердили, що у Чорнобаївці Збройні сили України ліквідували генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рєзанцева.

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Про це повідомив радник голови ВП Олексій Арестович.

"Ви будете сміятися, але знову на аеродромі Чорнобаївка. Тепер ми можемо зрозуміти емоції 7 десантно-штурмової дивізії, тому що їхній передовий командний пункт також знаходиться на аеродромі Чорнобаївка", — сказав Арестович, коментуючи ліквідацію ще одного російського генерала.

Якова Резанцева

Рєзанцев відповідав за наступ на Миколаїв. Раніше воював проти мирного населення Сирії.

Російська армія продовжує прагнути зайняти аеродром під Херсоном, але ЗСУ вже більше 10 разів завдали успішних ударів по Чорнобаївці з подальшою ліквідацією ворожої техніки та особового складу ЗС РФ.