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У Миколаєві внаслідок обстрілу зруйновано будівлю ОДА: знайдено трьох загиблих
У Миколаєві 29 березня близько 8:45 внаслідок обстрілу сталася руйнування центральної секції дев'ятиповерхової будівлі обласної адміністрації з 9-го по 1-й поверхи без подальшого горіння.
Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 12:00 з-під завалів дістали трьох загиблих та 18 врятованих постраждалих, яких передали медикам. Усього ж постраждалими значаться 22 особи. Рятувальні роботи продовжуються.
У свою чергу, як повідомив голова обладміністрації Віталій Кім, більшість людей, близько 50-100, встигли залишити будівлю до удару і "дивом врятувалися".
Також він опублікував фото та відео снаряда, що влучив у будівлю, в польоті, з якого випливає, що той прилетів із північно-західного напрямку. При цьому, за даними Кіма, під завалами могли перебувати лише вісім цивільних осіб та троє військових.Підписуйтеся на наш YouTube канал