Ворог знищив нафтобазу у Дніпрі

Російські загарбники увечері 30 березня завдали двох ракетних ударів по Дніпру. Внаслідок нафтобазу в місті знищено. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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"Вже ввечері ворог завдав удару з повітря в обласному центрі. Дві ракети потрапили в нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози", - розповів голова ОДА.

Попередньо відомо, що загиблих та постраждалих немає. У ДСНС уточнили, що на місці працюють рятувальники та силовики. Докладніша інформація буде відома після ліквідації наслідків удару.

Раніше, 30 березня, російські військові обстріляли територію Апостолівської громади. У Новомосковську відбулося попадання ворожих ракет на територію одного із заводів. Внаслідок цих подій жертв також немає.

Нагадаємо, 24 березня російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по одній із військових частин на околиці міста Дніпро. За даними ДСНС, тоді внаслідок влучення ракет виникли 2 вогнища пожежі.