Російські війська обстріляли ракетами військову частину у Дніпрі

24 березня приблизно о 22:38 російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по одній із військових частин на околиці міста Дніпро.

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Про це у Facebook повідомляє прес-центр Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Дніпропетровській області.

За даними відомства, внаслідок обстрілу значно зруйновано будівлі військової частини. Інформація про загиблих та постраждалих встановлюється.

Крім цього, за даними ДСНС, внаслідок влучення ракет виникли 2 пожежі.

Наразі з'ясовується, якими ракетами окупанти завдали удару по військовому об'єкту.

Нагадаємо, 21 березня російські окупанти обстріляли ракетами військовий полігон на Рівненщині.

Раніше повідомлялося, що на другий день війни, 25 лютого, Росія завдала ракетного удару по аеропорту Рівного, розташованому з іншого боку від міста.

Противник також завдав повітряного удару по українських підрозділах у районі Кропивницького.