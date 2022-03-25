У Київській області російська армія обстріляла нафтобазу — виникла пожежа

Війська Російської Федерації 24 березня близько 20:00 завдали удару по селу Калинівка Київської області. Під обстріл потрапила нафтобаза, яка згодом спалахнула.

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Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 25 березня рятівники продовжують локалізовувати та ліквідовувати пожежу. Горять залишки нафтопродуктів у межах обвалення резервуарного парку нафтобази.

"Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає", - зазначили у ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих немає. Пресслужба ДСНС незабаром повідомить більш детальну інформацію.

Раніше авіаудари по двох нафтобазах у Житомирі та селищі Черняхів Житомирської області спровокували сильну пожежу. Тоді спалахнув резервуар місткістю 10 куб.