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У Київській області російська армія обстріляла нафтобазу — виникла пожежа
Війська Російської Федерації 24 березня близько 20:00 завдали удару по селу Калинівка Київської області. Під обстріл потрапила нафтобаза, яка згодом спалахнула.
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Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Станом на ранок 25 березня рятівники продовжують локалізовувати та ліквідовувати пожежу. Горять залишки нафтопродуктів у межах обвалення резервуарного парку нафтобази.
Наразі інформації про постраждалих немає. Пресслужба ДСНС незабаром повідомить більш детальну інформацію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше авіаудари по двох нафтобазах у Житомирі та селищі Черняхів Житомирської області спровокували сильну пожежу. Тоді спалахнув резервуар місткістю 10 куб.