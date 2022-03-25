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В Киевской области российская армия обстреляла нефтебазу — возник пожар

В Киевской области российская армия обстреляла нефтебазу — возник пожар

Войска Российской Федерации 24 марта около 20:00 нанесли удар по селу Калиновка Киевской области. Под обстрел попала нефтебаза, которая в последствии загорелась.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 25 марта спасатели продолжают локализовать и ликвидировать пожар. Горят остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы.

"Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", — отметили в ГСЧС.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Пресс-служба ГСЧС в скором времени сообщит более подробную информацию.

Ранее авиаудары по двум нефтебазам в Житомире и поселке Черняхов Житомирской области спровоцировали сильный пожар. Тогда загорелся резервуар вместимостью 10 куб. 

Автор:
Вита Молодан