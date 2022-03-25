- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Киевской области российская армия обстреляла нефтебазу — возник пожар
Войска Российской Федерации 24 марта около 20:00 нанесли удар по селу Калиновка Киевской области. Под обстрел попала нефтебаза, которая в последствии загорелась.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на утро 25 марта спасатели продолжают локализовать и ликвидировать пожар. Горят остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы.
"Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", — отметили в ГСЧС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время информации о пострадавших нет. Пресс-служба ГСЧС в скором времени сообщит более подробную информацию.
Ранее авиаудары по двум нефтебазам в Житомире и поселке Черняхов Житомирской области спровоцировали сильный пожар. Тогда загорелся резервуар вместимостью 10 куб.