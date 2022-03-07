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В Житомирской области из-за авиаударов горят две нефтебазы: ВИДЕО

В Житомирской области из-за авиаударов горят две нефтебазы: ВИДЕО

Авиаудары по двум нефтебазам в Житомире и поселке Черняхов Житомирской области спровоцировали сильный пожар.

7 марта от авиаударов российских оккупантов пострадали две нефтебазы в Житомирской области - в самом Житомире и Черняхове. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Житомире загорелся резервуар вместимостью 10 куб. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидируют 20 человек и 4 единицы техники. В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 24 человека и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, что 27 февраля после обстрела российских оккупантов загорелась нефтебаза в селе Крячки рядом с Васильковом Киевской области.