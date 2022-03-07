На Житомирщині через авіаудари горять дві нафтобази: ВІДЕО

Авіаудари по двох нафтобазах у Житомирі та селищі Черняхів Житомирської області спровокували сильну пожежу.

7 березня від авіаударів російських окупантів постраждали дві нафтобази в Житомирській області – у самому Житомирі та Черняхові. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Житомирі спалахнув резервуар місткістю 10 куб. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідують 20 осіб та 4 одиниці техніки. У смт Черняхів сталося спалах двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). Із поряд розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучили 24 особи та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що 27 лютого після обстрілу російських окупантів спалахнула нафтобаза в селі Крячки поряд із Васильковом Київської області.