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Политика
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Россия нанесла ракетный удар по аэропорту Ровно

аэропорт ровно
Международный аэропорт "Ровно. Фото: rivne1

В Международном аэропорту Ровно разорвалась российская ракета. Об этом мэр города Александр Третяк сообщил в своем Facebook.

Ракета ударила по аэропорту утром пятницы, 25 февраля. По словам городского головы, жертв и пострадавших нет, серьезные разрушения также не причинены.

Третьяк призвал жителей сохранять спокойствие и, по возможности, оставаться дома. При этом он подчеркнул, что "надо быть готовыми к любому развитию ситуации".

При этом Ровно остается в рабочем режиме — никаких ограничений администрация не вводит. Но мэр рекомендовал не покидать дома тем, у кого нет необходимости присутствия на рабочих местах.

Третьяк также призвал мужин срочно записываться в ряды территориалной обороны.

В пятницу, 25 февраля, продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Войска РФ атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. ВСУ подорвали мост, чтобы остановить российскую колонну, которая должна наступать на Киев через Вышгород.

Противник также нанес воздушный удар по украинским подразделениям в районе Кропивницкого,

Автор:
Сергей Горелов