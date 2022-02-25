Росія завдала ракетного удару по аеропорту Рівного

У Міжнародному аеропорту Рівного розірвалася російська ракета. Про це мер міста Олександр Третяк повідомив у своєму Facebook.

Ракета вдарила по аеропорту вранці п'ятниці, 25 лютого. За словами міського голови, жертв та постраждалих немає, серйозних руйнувань також не завдано.

Третяк закликав житлів зберігати спокій і, наскільки можна, залишатися вдома. При цьому він наголосив, що "треба бути готовими до будь-якого розвитку ситуації".

При цьому Рівне залишається у робочому режимі — жодних обмежень адміністрація не запроваджує. Але мер рекомендував не залишати вдома тим, хто не має потреби присутності на робочих місцях.

Третьяк також закликав чоловік терміново записуватися до територіальної оборони.

У п'ятницю, 25 лютого, тривають запеклі бої з російськими окупантами. Війська РФ атакували столицю України балістичними ракетами. ЗСУ підірвали міст, щоб зупинити російську колону, яка має наступати на Київ через Вишгород.

Противник також завдав повітряного удару по українських підрозділах у районі Кропивницького.