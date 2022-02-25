РФ нанесла воздушные удары по украинским подразделениям в районе Кропивницкого

В пятницу, 25 февраля, украинские Вооруженные силы продолжили ночью сопротивление значительной наступательной группировке российских оккупантов. Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе Кропивницкого, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ о событиях на 6:00.

Вместе с тем отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.

Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.

В сообщении Генштаба добавляют, что украинские воздушные силы защищают небо над Киевом. Так, после 4 часов украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным "подаркам" российских захватчиков в столицу.

Напомним, что к утру пятницы РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, о чем сообщал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале.